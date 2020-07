Calendario Serie A 2019/2020: date, risultati e classifica (Di lunedì 6 luglio 2020) Calendario Serie A 2019/2020: date, orari, risultati e classifica del massimo campionato di calcio Calendario Serie A 2019/2020: il massimo campionato italiano, dopo la lunga sospensione per l’emergenza Coronavirus, ha riaperto ufficialmente i battenti sabato 20 giugno 2020, dopo l’accordo fra la Lega e il Governo e la definizione di un protocollo cui società e atleti dovranno rigorosamente attenersi. Nel 2019/20, dopo un paio di stagioni di esperimenti, il calcio italiano ha salutato il Boxing Day, ovvero la giornata di calcio inserita al 26 dicembre, il giorno di Santo Stefano, immediatamente dopo Natale. La scorsa stagione in quella data si era giocata infatti – sul modello tradizionale della Premier League – la 18ª giornata con un turno infrasettimanale, con un ulteriore turno a fine anno e una sosta fino a metà gennaio, mentre in questa il ... Leggi su calcionews24

sportli26181512 : Playoff Serie C: calendario e tabellone della fase nazionale: Effettuati i sorteggi per comporre il tabellone della… - SkySport : Playoff Serie C: gli accoppiamenti per la fase nazionale - infoitsport : Serie A, il calendario del prossimo turno: la 31^ giornata - infoitsport : Calendario Serie A, le partite di oggi e gli orari della 30^ giornata - infoitsport : Calendario Serie A, le partite e gli orari della 30^ giornata -

Ultime Notizie dalla rete : Calendario Serie Calendario Serie A, le partite di oggi e gli orari della 30^ giornata Sky Sport Zona retrocessione: la situazione aggiornata della Serie A

Il campionato di Serie A ha appena concluso la 29esima giornata e si appresta a iniziare l’affondo con le ultime 9 giornate dell’edizione 2019/2020. Se a tenere alta l’attenzione è la lotta scudetto, ...

Ecco come recuperare su Crotone e Cittadella

Le speranze dello Spezia di recuperare punti preziosi alle squadre che lo precedono per tentare, in extremis, la promozione diretta in Serie A, si intrecciano al calendario delle dirette concorrenti.

Il campionato di Serie A ha appena concluso la 29esima giornata e si appresta a iniziare l’affondo con le ultime 9 giornate dell’edizione 2019/2020. Se a tenere alta l’attenzione è la lotta scudetto, ...Le speranze dello Spezia di recuperare punti preziosi alle squadre che lo precedono per tentare, in extremis, la promozione diretta in Serie A, si intrecciano al calendario delle dirette concorrenti.