Bassetti: "Dare i numeri dei nuovi positivi senza differenziare confonde e allarma la gente" (Di lunedì 6 luglio 2020) “Ma i nuovi focolai devono preoccupare? Stiamo assistendo ad un nuova ondata di casi gravi da gestire in ospedale e nelle terapie intensive? Assolutamente no”. Matteo Bassetti, in un lungo post su Facebook, invita alla calma. Secondo il direttore di Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova i nuovi focolai non destano particolari preoccupazioni, almeno per il momento. L’errore principale, sarebbe quello di “continuare a Dare numeri di nuovi positivi senza differenziare chi siano e cosa abbiamo”, cioè “quanti sono sintomatici o asintomatici, quante sono le nuove positività dopo precedenti negatività, quanti sono i ricoverati in ospedale e quanti osservati a casa, quanti sono in rianimazione e quanti nelle RSA non serva a nulla, se non a fare un gran minestrone”. La confusione sui dati “confonde la ... Leggi su huffingtonpost

Per il direttore di Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova bisogna smetterla di "continuare a dare numeri di nuovi positivi senza differenziare chi siano e cosa abbiamo"

