Balotelli palleggia con il fratello Enock, ma la forma fisica è un disastro! – VIDEO (Di lunedì 6 luglio 2020) L’attaccante del Brescia Mario Balotelli ha postato un VIDEO in cui palleggia in casa con il fratello Enock, mostrando una forma fisica di certo non delle migliori Messo alle porte dal Brescia, Mario Balotelli con ogni probabilità a fine stagione farà i bagagli per l’ennesima volta, in cerca di nuovi lidi. Intanto resta attivo sui social come sempre insieme al fratello Enock. I due oggi hanno postato un loro VIDEO mentre palleggiano in casa. Fin qui tutto normale, se non per un piccolo particolare. La forma fisica di SuperMario non è di certo quella dei tempi d’oro. La quarantena di certo non ha fatto un bell’effetto sull’ex attaccante di Inter e Milan, apparso a dir poco appesantito nel VIDEO con il fratello. Ecco il VIDEO postato nelle storie Instagram di Balotelli: POTREBBE INTERESSARTI ANCHE – Diletta Leotta ... Leggi su bloglive

Ultime Notizie dalla rete : Balotelli palleggia Balotelli palleggia con il fratello Enock, ma la forma fisica è un disastro! – VIDEO BlogLive.it Un po' indolente, un po' 'bimbo minchia': Menez riparte dalla Reggina, nella speranza che questa volta abbia voglia

Per JM vale tutto. Talento inespresso con vocazione alla giocata inutile, uno dei tanti sopravvalutati di questi tempi così frenetici, folletto buono per due dr ...

Per JM vale tutto. Talento inespresso con vocazione alla giocata inutile, uno dei tanti sopravvalutati di questi tempi così frenetici, folletto buono per due dr ...