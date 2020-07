Ascolti Tv domenica 5 luglio 2020, Non dirlo al mio capo 13.8%, Rosy Abate 8.6% (Di lunedì 6 luglio 2020) Ascolti Tv domenica 5 luglio 2020.Repliche in sfida: vince Non dirlo al mio capo. Rosy Abate sembra aver esaurito la sua spinta propulsiva. Ottimi Ascolti su Sky Sport per Napoli-Roma con 4.2%. Ecco nei dettagli il responso dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri. Ascolti Tv domenica 5 luglio 2020, il prime time Su Rai 1 Non dirlo al Mio capo ha ottenuto 2.407.000 con 13.8% Su Rai 2 90° Minuto Sera 1.071.000 con 5.6%. FBI: 754.000 con 4.4% Su Rai 3 Il film L’incredibile vita di Norman: 883.000 con 4.9%. Su Canale 5 Rosy Abate 2 ha registrato 1.408.000 spettatori con 8.6% Su Rete 4 Freedom – Oltre il confine: 783.000 telespettatori con 4.6%. Su Italia 1 Il film La rivolta delle ex: 832.000 telespettatori con 4.2%. Su La 7 Chernobyl ha registrato 500.000 con 2.7%. Su TV8 Gomorra – La serie: 420.000 ... Leggi su maridacaterini

