Ambra Lombardo Instagram, il décolleté fa capolino dalla scollatura: «Vietato ai deboli di cuore!» (Di lunedì 6 luglio 2020) Giornata decisamente “bollente” per i numerosi followers di Ambra Lombardo su Instagram. L’ex gieffina ha deciso di condividere con loro un momento tipico della sua quotidianità. La showgirl si allena costantemente ogni giorno, come ha detto lei stessa nella descrizione al post: «FIT #fitness #training #buongiorno Ps: un’ora! Solo un’ora al giorno! Si può!» Naturalmente il completino sportivo scelto da Ambra Lombardo ha completamente fatto perdere la testa a tutti quanti. Il suo fisico perfetto con tutte le curve al punto giusto non è passato minimamente inosservato. Il post è piaciuto moltissimo e in pochissimo tempo è stato invaso da like e commenti. Per l’affascinate Ambra i complimenti ogni volta sono infiniti. Leggi anche –> Ambra Lombardo Instagram, sguardo da gatta e scollatura ... Leggi su urbanpost

