Allegri rivela: “Due anni fa contatto col Real Madrid. Futuro? Progetto con ambizione di vittoria” (Di lunedì 6 luglio 2020) Torna a parlare di calcio Massimiliano Allegri e lo fa ai microfoni di Marca tra passato, presente e Futuro. L'ex allenatore della Juventus ha commentato questo periodo senza squadra per scelta personale ma si è anche detto pronto a tornare in un Progetto dove ci sia tanta ambizione e voglia di vincere.Allegri: "Club per vincere. Due anni fa cercato dal Real Madrid"caption id="attachment 581513" align="alignnone" width="526" Massimiliano Allegri (getty images)/captionUn mister abituato a vincere non smetterà certamente al suo ritorno dopo un anno sabbatico. Ecco perché Massimiliano Allegri non si nasconde a commenta subito le voci sul proprio Futuro: "Non mi interessa davvero dove andrò", ha detto il mister. "Sto cercando un club con cui condividere un Progetto e dove ho l’ambizione di competere per vincere. Liga spagnola? Chi nella sua ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Allegri rivela: 'Due anni fa contatto col Real Madrid. Futuro? Progetto con ambizione di vittoria' -… - infoitcultura : Ambra Angiolini rivela su Allegri :'Con Max manca..' -

Ultime Notizie dalla rete : Allegri rivela Allegri rivela: “Due anni fa contatto col Real Madrid. Futuro? Progetto con ambizione di vittoria” ItaSportPress Calciomercato, Allegri più vicino al ritorno | Firma ufficiale

Terminato l’anno sabbatico, il ritorno di Massimiliano Allegri sembra avvicinarsi sempre di più: per l’ex Juve c’è una panchina prestigiosa. L’uomo dei cinque scudetti consecutivi con la Juventus è pr ...

Ambra Angiolini rivela: “Con Allegri manca..”

Dopo il divorzio da Francesco Renga, Ambra Angiolini si gode a pieno la sua relazione con Max Allegri. Nella coppia va tutto a gonfie vele e sembrerebbe che tra i due manchino solo le nozze. Ormai son ...

Terminato l’anno sabbatico, il ritorno di Massimiliano Allegri sembra avvicinarsi sempre di più: per l’ex Juve c’è una panchina prestigiosa. L’uomo dei cinque scudetti consecutivi con la Juventus è pr ...Dopo il divorzio da Francesco Renga, Ambra Angiolini si gode a pieno la sua relazione con Max Allegri. Nella coppia va tutto a gonfie vele e sembrerebbe che tra i due manchino solo le nozze. Ormai son ...