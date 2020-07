Alex Zanardi sottoposto a un terzo intervento (Di lunedì 6 luglio 2020) Nuovo intervento chirurgico, il terzo, per Alex Zanardi presso il policlinico Le Scotte di Siena. L'operazione che si è svolta sabato 4 luglio sotto la guida di Paolo Gennaro, primario di chirurgia maxillo-facciale, con un team multidisciplinare. Il paziente è stato successivamente riportato in terapia intensiva, con prognosi riservata. Le condizioni restano stabili. Il terzo intervento, che segue uno al cervello effettuato lo scorso 30 giugno, farebbe parte di una serie di operazioni programmate al fine di stabilizzare la situazione dopo l'intervento principale e iniziale del 19 giugno, quando il campione paralimpico, perso il controllo della propria handbyke, si è schiantato contro un camion durante una competizione amatoriale. «Le fratture erano complesse», chiarisce oggi il professor Gennaro riferendosi al susseguirsi di diverse ... Leggi su gqitalia

Eurosport_IT : Terzo intervento per Alex #Zanardi, operazione durata 5 ore. Condizioni stabili ma ancora gravi... forza Alex!!! ???? - matteosalvinimi : Forza Alex, gli italiani ti vogliono bene! - angelomangiante : Secondo intervento chirurgico poco fa per #Zanardi operato nuovamente al cervello. Due ore e mezza di intervento ne… - cagliaripad : Alex Zanardi, terzo intervento chirurgico per il campione - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: #AlexZanardi sottoposto a un nuovo intervento per la ricostruzione cranio-facciale -