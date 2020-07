Alex Zanardi, nuovo intervento dopo l’incidente: ricostruito il cranio e la faccia (Di lunedì 6 luglio 2020) Prosegue la lenta e delicatissima impresa di Alex Zanardi, il campione che ha abituato il mondo a gesti di straordinaria forza e che ora si trova nel bel mezzo di un’altra battaglia. dopo l’incidente del 19 giugno, Zanardi è già stato operato 2 volte, ma le sue condizioni restano preoccupanti. Di questo pomeriggio la notizia che Zanardi è stato operato nuovamente all’ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena. Terza operazione per Alex Zanardi A informare sulle condizioni è stata direttamente la direzione sanitaria del nosocomio senese, nel quale è ricoverato in terapia intensiva il campione ed ex pilota Alex Zanardi. Dal momento del tragico schianto contro il camion mentre si trovava handbike, Zanardi è stato operato 2 volte al cervello: interventi delicati, superati dal punti di vista fisico, benché il quadro ... Leggi su thesocialpost

Eurosport_IT : Terzo intervento per Alex #Zanardi, operazione durata 5 ore. Condizioni stabili ma ancora gravi... forza Alex!!! ???? - matteosalvinimi : Forza Alex, gli italiani ti vogliono bene! - angelomangiante : Secondo intervento chirurgico poco fa per #Zanardi operato nuovamente al cervello. Due ore e mezza di intervento ne… - FabrizioSigolo : RT @angelomangiante: Altro intervento chirurgico a Siena per #Zanardi. Durata 5 ore. Operazione di ricostruzione cranio-facciale. Le frat… - cagliaripad : Alex Zanardi, terzo intervento chirurgico per il campione -