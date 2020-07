Al Bano Carrisi | La figlia Jasmine ammette: “Mi aveva avvisato” (Di lunedì 6 luglio 2020) Al Bano Carrisi Sua figlia Jasmine, avuta con Loredana Lecciso, durante il corso di un’intervista concessa a Il Giornale, ha ammesso che suo padre l’aveva avvisata sui rischi a cui sarebbe andata incontro debuttando nel mondo della musica. Al Bano Carrisi vanta anni di onorata carriera. Per questo motivo chi meglio di lui può … L'articolo Al Bano Carrisi La figlia Jasmine ammette: “Mi aveva avvisato” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

zazoomblog : Al Bano Carrisi e Romina Power ogni giorno insieme per educare i figli - #Carrisi #Romina #Power #giorno - lillydessi : La vita in diretta estate, Al Bano Carrisi fa calare il gelo: 'Sto preparando il funerale, ho preso una bara' -… - infoitcultura : Jasmine Carrisi: «Caro papà Al Bano, ora faccio canzoni anch’io» - infoitcultura : Jasmine Carrisi: la sua carriera da cantante, Al Bano è in disaccordo - infoitcultura : Al Bano Carrisi 'Ho preso una bara': gelo in studio -