Addio al grande Morricone, dodici anni fa incantò anche Benevento (Di lunedì 6 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ scomparso all’età di 93 anni lo storico compositore Ennio Morricone, grande musicista autore di alcune tra le colonne sonore più belle del cinema mondiale. Nel 2008 incantò anche Benevento in una notte memorabile al teatro Comunale. Era il 19 dicembre, data dell’evento “Ennio Morricone incontra l’Unicef”, concerto che concluse il “SanniOpera Festval 2008”. In quella circostanza il grande compositore non eseguì brani legati al cinema ma tracce scritte in varie fasi della sua vita, sconosciute al grande pubblico. Premio oscar alla carriera nel 2007 e nel 2016 per la miglior colonna sonora con il film “The Hateful Eight” di Quentin Tarantino, tra i suoi successi mondiali si ricordano le melodie di “Per un pugno di dollari”, “C’era ... Leggi su anteprima24

