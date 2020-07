Trovato morto in una grotta lo speleologo Alessio Carulli (Di domenica 5 luglio 2020) Il suo corpo senza vita è stato localizzato nella notte all’interno della grotta, salvi gli altri due speleologi dispersi. Trovato morto in una grotta lo speleologo Alessio Carulli – meteoweekErano rimasti intrappolati in una grotta alle pendici della Majella: alle 3,30 del mattino gli operatori del soccorso alpino e speleologico hanno recuperato il corpo dello speleologo … L'articolo Trovato morto in una grotta lo speleologo Alessio Carulli proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Agenzia_Ansa : Trovato morto speleologo. Era disperso in una grotta di Risorgiva a Roccamorice, alle pendici della Maiella, nel Pe… - SkyTG24 : Trovato morto lo speleologo disperso nella grotta sulla Majella - tfabiani2 : RT @RaiNews: Tre speleologi erano rimasti bloccati nella cavità allagata. La vittima è un uomo 42enne, salvi gli altri due - Noovyis : (Speleologi bloccati in una grotta sulla Majella: due tratti in salvo, il terzo trovato morto) - - tuttoggi : Città di Castello, 45enne trovato morto in casa: ipotesi malore -