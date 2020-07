Tremendo incidente tra due auto a Carpiano: 11 feriti, una bambina è grave (Di domenica 5 luglio 2020) Gravissimo incidente a Carpiano, dove due macchine si sono scontrate nella notte. 11 persone ferite, tra queste una bambina di 7 mesi in gravi condizioni incidente da incubo nelle strade milanesi nella notte tra sabato e domenica. Due automobili si sono scontrate a Carpiano per cause ancora da definire, provocando un Tremendo incidente nel quale ben 11 persone sono rimaste ferite. Su una vettura viaggiavano in 6 mentre sull’altra in cinque ed a rimanere feriti sono purtroppo sei bambini, di cui una di sette mesi sarebbe in gravi condizioni. I feriti sono stati trasportati in tre ospedali diversi e per la più piccola è servito l’intervento dell’elisoccorso. Le gravi condizioni della piccola, che avrebbe riportato un trauma cranico ed ora è in prognosi riservata, sarebbe stato il violento impatto per cui forse avrebbe sfondato il parabrezza. ... Leggi su bloglive

fanpage : ?? ULTIM'ORA Tremendo scontro tra due auto piene di bambini - montagne_paesi : Incidente sulla SS42 della Valle Camonica: coinvolte un'auto e una moto - Montagne & Paesi - Ieri pomeriggio, domen… - montagne_paesi : Incidente sulla SS42 della Valle Camonica: coinvolte un'auto e una moto - Montagne & Paesi - Ieri pomeriggio, domen… -

Ultime Notizie dalla rete : Tremendo incidente CARISIO – Tremendo incidente stradale in mattinata all'ingresso del casello autostrale di Carisio vercellioggi.it/ Tremendo incidente tra due auto a Carpiano: 11 feriti, una bambina è grave

Gravissimo incidente a Carpiano, dove due macchine si sono scontrate nella notte. 11 persone ferite, tra queste una bambina di 7 mesi in gravi condizioni Incidente da incubo nelle strade milanesi nell ...

Incidente Serra de' Conti, pauroso frontale. Sei feriti, tre gravi

Serra de’ Conti (Ancona), 4 luglio 2020 – Un frontale tremendo nella notte: il bilancio è di sei persone ferite di cui tre in modo grave. E’ accaduto attorno all’una e mezzo lungo la Sp 360 a Serra dè ...

Gravissimo incidente a Carpiano, dove due macchine si sono scontrate nella notte. 11 persone ferite, tra queste una bambina di 7 mesi in gravi condizioni Incidente da incubo nelle strade milanesi nell ...Serra de’ Conti (Ancona), 4 luglio 2020 – Un frontale tremendo nella notte: il bilancio è di sei persone ferite di cui tre in modo grave. E’ accaduto attorno all’una e mezzo lungo la Sp 360 a Serra dè ...