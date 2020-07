Speranza: test nelle scuole e stretta su chi rifiuta cure (Di domenica 5 luglio 2020) Sto valutando con il mio ufficio legislativo l'ipotesi di trattamenti sanitari obbligatori nei casi in cui una persona deve curarsi e non lo fa, anticipa il ministro Leggi su firenzepost

RaiNews : 'Oggi se una persona è positiva e non resta in isolamento ha una sanzione penale da 3 a 18 mesi di carcere. E c'è u… - eziomauro : Speranza: 'Una stretta su chi rifiuta le cure e a scuola faremo i test' - Agenzia_Ansa : #Coronavirus Il ministro @robersperanza: 'Test nelle scuole e stretta su chi rifiuta le cure' #ANSA - katnip74 : RT @eziomauro: Speranza: 'Una stretta su chi rifiuta le cure e a scuola faremo i test' - FirenzePost : Speranza: test nelle scuole e stretta su chi rifiuta cure -

Ultime Notizie dalla rete : Speranza test

Ci saranno test sierologici sui lavoratori, molecolari sulla popolazione scolastica. Un monitoraggio costante». Così il ministro della Salute Roberto Speranza in un’intervista a Repubblica in cui ...Notte movimentata tra sabato e domenica ai lidi ferraresi con più di un intervento dei carabinieri volti a scongiurare assembramenti di giovani e turisti contrari alle norme anti-Covid tuttora in vigo ...