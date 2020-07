«Senza gli oltre 100 milioni del Napoli per Osimhen e Gabriel, il Lille non è in regola col fair play finanziario» (Di domenica 5 luglio 2020) Il quotidiano francese La Voix du Nord intervista il presidente del Lille Gerard Lopez (qui le sue dichiarazioni su Osimhen al Napoli) e fa anche il punto sulla situazione finanziaria del club di cui aveva parlato anche Rmc. Il giornale spiega che prima di procedere a nuovi acquisti, il club deve superare l’esame de La Direction Nationale du Contrôle de Gestion (Dncg) che – spiega Wikipedia – è l’organizzazione responsabile per il monitoraggio e la supervisione dei conti delle società calcistiche francesi. E soprattutto, tre giorni fa, ha sospeso il club. Ragione per cui Lopez vuole arrivarci solo dopo aver messo a bilancio la cessione di Osimhen e Gabriel. La Dncg – che ha dato l’ok al Psg, al Digione, al Marsiglia, al Metz, al Lorient – ha sospeso il Lille, non ha concesso il via libera all’esercizio finanziario del ... Leggi su ilnapolista

EnricoLetta : Più chiaro di così! Dombrovskis (il falco) cancella i dubbi su #MES. Mi viene il sospetto che tra gli anti MES la s… - repubblica : Lega a due facce sul Covid. Gli allarmi di Zaia, i selfie senza mascherina di Salvini. Ed è sconcerto tra i militan… - fanpage : Il saluto di Robert De Niro all’Italia: “La mia carriera non ci sarebbe stata senza gli italiani” - 000Salvatore : RT @lameduck1960: La questione dei protocolli seguiti pedissequamente (non senza responsabilità da parte di chi li applica) è un problema p… - rRobecchi : RT @aboubakar_soum: Chi in queste ore è fermo in mezzo al mare, vive la stessa condizione di invisibilità dei braccianti, dei riders e dei… -

Ultime Notizie dalla rete : Senza gli Il bonus vacanze non basta, il settore turistico non ripartirà senza gli arrivi dall’estero Linkiesta.it ragazza di 17 anni annega in mare a riccione 2

I ragazzi, due coppie, che avevano affittato una casa a Rimini, hanno trascorso una notte di festa a Riccione, come hanno riferito a Capitaneria di Porto e carabinieri, senza bere alcol o ... in ...

Meteo: DA LUNEDÌ ANTICICLONE delle AZZORRE in rinforzo, ma anche rischio per nuovi ROVESCI o TEMPORALI

SITUAZIONE. Dopo il passaggio della saccatura depressionaria che fino a domenica si attarderà sulle regioni meridionali, l'anticiclone delle Azzorre tornerà ad espandersi verso il Mediterraneo central ...

I ragazzi, due coppie, che avevano affittato una casa a Rimini, hanno trascorso una notte di festa a Riccione, come hanno riferito a Capitaneria di Porto e carabinieri, senza bere alcol o ... in ...SITUAZIONE. Dopo il passaggio della saccatura depressionaria che fino a domenica si attarderà sulle regioni meridionali, l'anticiclone delle Azzorre tornerà ad espandersi verso il Mediterraneo central ...