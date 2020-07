Sampdoria, ricetta Ranieri: «Ho pensato di essere in Serie B» (Di domenica 5 luglio 2020) Claudio Ranieri ha commentato la vittoria ottenuta contro la Spal: le dichiarazioni dell’allenatore della Sampdoria Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, ha commentato in conferenza stampa la vittoria ottenuta contro la Spal. RESPIRO – «Diciamo che abbiamo vinto due battaglie cruciali, però bisogna vincere la guerra. Mai mollare, essere umili e determinati come lo siamo stati a Lecce e oggi». PRESTAZIONE – «Ho visto una buona Sampdoria, solo dopo il gol abbiamo rallentato. Dovevamo continuare a spingere come avevo chiesto, poi per fortuna siamo riusciti a fare gli altri due gol e controllato nel secondo tempo. C’erano in campo giocatori di qualità, come Bertolacci che ha fatto una buona prestazione, e Ramirez, che il suo lo sa fare molto bene. Gabbiadini ha iniziato in sordina, poi ha tirato fuori quel capolavoro. Bravi ... Leggi su calcionews24

