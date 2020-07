Riparte l’Italia, prossima tappa Piemonte (Di domenica 5 luglio 2020) Prosegue a passo spedito il tour virtuale del MoVimento 5 Stelle in giro per l’Italia. Lunedì sera sarà la volta del Piemonte, uno degli storici motori economici del Paese, regione che ha sempre espresso eccellenze ed alte potenzialità di sviluppo. Il Piemonte oggi risulta la seconda regione italiana per numero di contagi Covid, per questo la tappa sarà un appuntamento molto importante per mettere a fuoco quanto siano state importanti le misure predisposte dal Governo, a partire dalle reti di protezione stese intorno ai lavoratori di aziende in crisi e dai forti sostegni alla liquidità delle imprese. Ma sarà anche l’occasione per scoprire come tante misure adottate nei vari decreti economici sin qui approvati per far fronte all’emergenza abbiamo avuto ricadute molto positive sul territorio. Avremo modo di scoprire come tanti ... Leggi su ilblogdellestelle

M5S_Senato : Stasera la settima tappa di Riparte l’Italia: protagonista il Piemonte - Mov5Stelle : Dalle misure adottate dal Governo per fronteggiare l’emergenza Covid, al piano di rilancio con cui vogliamo sfrutta… - ItaliaViva : Ruffini: 'Prima di tutto tagliare le tasse alle imprese. Solo così l'Italia riparte' - 5stellenarni : Stasera la settima tappa di Riparte l’Italia: protagonista il Piemonte - ideadestra_ : RT @jacopo_iacoboni: “Il decreto semplificazioni di Conte e un sacco di altre novità freschissime” Vi prego, ditemi quello che pensate dav… -

