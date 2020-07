Napoli, parla Dries Mertens: “L’attuale classifica è il risultato degli errori di tante persone” (Di domenica 5 luglio 2020) Dries Mertens, fresco di rinnovo col Napoli, ha rilasciato un’intervista a Il Mattino. “Sono convinto che la vittoria in Coppa Italia è la base di partenza di un progetto che potrà darci grosse soddisfazioni. Io credo davvero che le distanze dalla Juventus siano minime, molto meno di quello che dice l’attuale classifica. Una classifica che è il risultato degli errori di tante persone. Noi abbiamo superato un momento complicato, dove tutti abbiamo avuto delle colpe, ma ne siamo usciti più forti, più compatti. Consapevoli degli errori fatti. Durante la quarantena pensavo a dove poter andare e mi convincevo che in nessun altro posto sarei stato meglio di qui. E allora ho accettato di firmare”. “De Laurentiis? Da sette anni ci conosciamo, con lui è come quando vai sulle montagne russe, è un continuo salire e ... Leggi su calciomercato.napoli

