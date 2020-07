Meloni: «Conte ha provato a dividerci e ci voleva alla mangiatoia, ma non siamo in vendita» (Di domenica 5 luglio 2020) Dopo le polemiche dei mesi scorsi sul mancato dialogo governo-opposizione. Finita la passerella mediatica degli Stati generali dove si è ampiamente dimostrato che, sotto il vestito niente e tanta fuffa a livello di proposte e soluzioni. Oggi la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, torna sul tema del documento uscito dalla kermesse e sulla convocazione di Conte al centrodestra. E in un’intervista al Corriere della sera entra subito nel merito e dichiara netta: «Il documento del premier Conte sugli Stati generali è “vaghissimo”». Quindi aggiunge: «Non è un documento», sottolinea. «Lo chiamerei piuttosto una tavola sinottica. Una roba dove ci sono i titoli delle cose da fare. Punto». Insomma «una roba vaghissima. Per esempio: c’è il titolo “Futuro delle imprese“. Ma, ... Leggi su secoloditalia

