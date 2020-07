Live Cagliari-Atalanta 0-1: Muriel su rigore, espulso Carboni (Di domenica 5 luglio 2020) Il Cagliari di Zenga ha conquistato sette punti nelle ultime tre partite, grazie alle vittorie a Ferrara sulla Spal e in casa col Torino e al pareggio di Bologna; Atalanta scatenata in campionato,... Leggi su ilmattino

beinsports_FR : [?? LIVE - 19H30] ???? #SerieA ?? beIN 1 : Parme - Fiorentina ?? beIN 2 : Cagliari - Atalanta ?? MAX 6 : Brescia - Hel… - shreyamalik121 : Cagliari vs Atalanta Prediction: Cagliari 1-3 Atalanta [HD] Live Stream - sportli26181512 : LIVE Cagliari-Atalanta 0-0: capolavoro di Simeone cancellato dalla Var: LIVE Cagliari-Atalanta 0-0: capolavoro di S… - AtlanticoEmi : RT @calciomercatoit: 25' Rigore per l'Atalanta ed espulso Carboni, Cagliari in dieci! #CagliariAtalanta 0-0 LIVE - calciomercatoit : 25' Rigore per l'Atalanta ed espulso Carboni, Cagliari in dieci! #CagliariAtalanta 0-0 LIVE -