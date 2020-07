Le prime pagine dei quotidiani di Domenica 5 Luglio 2020 (Di domenica 5 luglio 2020) LE prime pagine DEI quotidiani CORRIERE DELLA SERALA REPUBBLICALA STAMPAIL MESSAGGEROIL GIORNALEIL FATTO QUOTIDIANOAVVENIREIL TEMPOIL SOLE 24 OREIL MANIFESTOLA DISCUSSIONELA VERITA’IL MATTINOIL SECOLO XIXIL GIORNOCORRIERE DELLO SPORTLA GAZZETTA SPORTIVATUTTOSPORTL'articolo Le prime pagine dei quotidiani di Domenica 5 Luglio 2020 proviene da dire.it. Leggi su dire

gennaromigliore : Anni e anni di polemiche, show televisivi ad hoc, prime pagine, dimissioni di ministri e funzionari. Oggi sul caso… - DiMarzio : Buonanotte con le #PrimePagine dei quotidiani oggi in edicola - forumJuventus : Pochi gg fa il CdS in prima pagina: 'Mihajlovic attacca Rocchi'! In realtà lo aveva elogiato! Prime pagine oggi: Z… - lavfreaks : @biancalyuna ho un mancamento, ho letto quella parte del libro o almeno mi sembra, ho capito perché non lo tocco pi… - Hanry12 : RT @ErikaBaldin: Zaia che torna precipitosamente in diretta, per dire che è tutto sotto controllo? Più che una puntualizzazione sanitaria… -