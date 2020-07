"Le mandi tutte a casa". Bianca Guaccero perfetta per l'hard? La proposta indecente di Rocco Siffredi: imbarazzo in diretta (Di domenica 5 luglio 2020) Bianca Guaccero ha un futuro scritto nel porno? È così, almeno stando a sentire Rocco Siffredi, che ha un modo tutto suo di fare complimenti alle donne. Il noto porno attore ha partecipato con un video messaggio all'ultima puntata di Detto fatto su Rai2 e ha decisamente lasciato il segno, facendo arrossire la padrona di casa con una proposta indecente: “Bianca, tu saresti perfetta per l'hard. E se arrivi nel nostro mondo, le mani tutte a casa”. Se lo dice Rocco c'è da crederci, ma ovviamente la reazione della Guaccero è stata imbarazzata, anche se è uscita alla grande da una situazione particolare: “Grazie Rocco, oggi guadagno un punto in più”. Leggi su liberoquotidiano

