Inter, Asamoah: “Conte vuole sempre il massimo da tutti noi. Cosa mi manca? Fare gol” (Di domenica 5 luglio 2020) A poche ore dalla sfida contro il Bologna, Asamoah, esterno dell’Inter, è stato il protagonista del Matchday Programme. Nella sua carriera il ghanese ha ricoperto diversi ruoli, ora con Antonio Conte agisce da quinto di centrocampo: “È la passione che mi spinge. Da piccolo giocavo per divertirmi, poi il calcio è diventato il mio lavoro e la mia vita. Per stare a questi livelli bisogna dare tutto, sempre. Sono tornato a Fare il quinto di centrocampo: un ruolo che mi piace ma che comporta tanto sacrificio. tutti noi, in squadra, sappiamo esattamente Cosa Fare”. Riguardo l’allenatore nerazzurro ha dichiarato: “Conte vuole sempre il massimo da tutti noi, ma soprattutto ci prepara al meglio: in partita, ma anche in allenamento. Mi manca Fare gol, quello sì. Non ci penso quando gioco perché il mio obiettivo è ... Leggi su sportface

Se il colpo Hakimi ha sorpreso tifosi e addetti ai lavori, secondo le voci che trapelano da Tuttosport e Sportmediaset Marotta è pronto a continuare a stupire. I nerazzurri, con la certa partenza di B ...

MILANO - La vittoria per 6-0 contro il Brescia. Il fatto che l'Inter abbia finora segnato con undici diversi marcatori. Il recupero di Marcelo Brozovic, dopo lo stop per infortunio. Sono queste le buo ...

