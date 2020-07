Insigne mette il timbro su Napoli-Roma, il Napoli non si deconcentra (Di domenica 5 luglio 2020) Il Napoli torna a vincere. È la sera del tiro a giro. Al minuto 82, Lorenzo Insigne corona una partita da circoletto rosso e il Napoli batte la Roma 2-1. Sesta vittoria in sette partite. Gli azzurri raggiungono i giallorossi al quinto posto, nella serata in cui il Barcellona torna il Barcellona e vince 3-1 in casa del Villarreal con il tridente classico con Griezmann. Il risultato fa la differenza ma il Napoli la vittoria l’ha meritata. Per la mole di gioco ma anche perché si capisce che la squadra sta provando a giocare in più modi. Il Napoli non ha disdegnato le ripartenze, come nell’occasione della traversa colpita da Milik nel primo tempo su colpo di testa. Avrebbe potuto segnare più volte nel primo tempo, e sempre in modo diverso. Il presente e il futuro del Napoli passano di qua, dalla capacità di saper variare il gioco, dal saper ... Leggi su ilnapolista

FiglioRe : RT @napolista: Insigne mette il timbro su Napoli-Roma, il Napoli non si deconcentra Partita importante solo per gli almanacchi, quindi più… - AntonellaCrima2 : RT @napolista: Insigne mette il timbro su Napoli-Roma, il Napoli non si deconcentra Partita importante solo per gli almanacchi, quindi più… - LuigiLiccardo6 : RT @napolista: Insigne mette il timbro su Napoli-Roma, il Napoli non si deconcentra Partita importante solo per gli almanacchi, quindi più… - napolista : Insigne mette il timbro su Napoli-Roma, il Napoli non si deconcentra Partita importante solo per gli almanacchi, q… - rosapetrazzuolo : Per gli azzurri una vittoria emblematica della capacità di stringere i denti e di reagire quando la gara non si met… -

Ultime Notizie dalla rete : Insigne mette Insigne mette il timbro su Napoli-Roma, il Napoli non si deconcentra IlNapolista Magia di Insigne, il Napoli punisce e aggancia una Roma decente

LEGGI LA CRONACA Guarda la classifica Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del sito: ...

LIVE - Napoli-Roma 2-1 (54' Callejon, 60' Mkhitaryan, 82' Insigne): che eurogol del capitano!

41' - PELLEGRINI! Dal lato corto dell'area del Napoli Spinazzola fa partire un cross basso, che Spinazzola raccoglie in qualche modo sul secondo palo. A sua volta centra l'ex Chelsea, all'indietro per ...

LEGGI LA CRONACA Guarda la classifica Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del sito: ...41' - PELLEGRINI! Dal lato corto dell'area del Napoli Spinazzola fa partire un cross basso, che Spinazzola raccoglie in qualche modo sul secondo palo. A sua volta centra l'ex Chelsea, all'indietro per ...