Il consigliere friulano vestito da nazista? Non è una foto del Carnevale 2010 come dice lui: la pubblicazione nasce da una faida interna a Fdi (Di domenica 5 luglio 2020) Diventato famoso a livello nazionale dopo la diffusione di una sua fotografia in tenuta nazista con tanto di bandiera e un quadretto di Adolf Hitler, il consigliere comunale di Nimis Gabrio Vaccarin si era giustificato sostenendo che si trattava di uno scatto del 2010 fatto durante il Carnevale. C’è un problema, la presenza di un cellulare che sarebbe piuttosto moderno per l’epoca. Vaccarin aveva fornito, in una risposta a un post privato diffuso da un altro consigliere comunale di un comune vicino, le sue spiegazioni sul caso: Sono foto del Carnevale 2010. Ho moltissimi testimoni fra cui il mio Sindaco. Questa pagliacciata era emersa anche in campagna elettorale tre anni fa…e dieci anni orsono non ero impegnato in politica e FDI neanche esisteva. Era solo una carnevalata, strumentalizzata per farmi del male. Con cordialità. Secondo un ... Leggi su open.online

