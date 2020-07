Highlights e gol Parma-Fiorentina 1-2, Serie A 2019/2020 (VIDEO) (Di domenica 5 luglio 2020) Gli Highlights VIDEO e i gol di Parma-Fiorentina 1-2, gara valevole per la trentesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Gli ospiti vincono grazie alla doppietta di Pulgar su calcio di rigore nel primo tempo. Bravo l’ex Bologna a trasformare i due tiri dagli undici metri con freddezza. Su rigore anche la rete dei ducali, arrivata al 50′ con Juraj Kucka. LE PAGELLE E IL TABELLINO Leggi su sportface

SkySport : ?? GREENWOOD, UN FENOMENO ?? ?? Doppietta da applausi per il diciottenne ? Tutti i gol ?? - Vivo_Azzurro : #UnoStoricoEuropeo ?? ?? I gol di #Chiellini e #Pellè in #Italia ???? ?? #Spagna???? #Euro2008 ???? ?? Gli #highlights, l… - sportli26181512 : Burnley-Sheffield United 1-1: Burnley e Sheffield United si dividono un punto a testa. Nel match della trentatreesi… - zazoomblog : HIGHLIGHTS Brescia Verona: gol e azioni salienti del match - #HIGHLIGHTS #Brescia #Verona: #azioni… - sportli26181512 : Chelsea-Watford 3-0: Il match valevole per la trentatreesima giornata della Premier League ha visto il Chelsea batt… -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights gol Inter – Bologna 1-2 highlights e gol, crollo nerazzurro! – VIDEO Generation Sport Sampdoria-Spal: gli highlights del match – VIDEO

Gol e azioni salienti della sfida valida per la 30a giornata di Serie A 2019/20: gli highlights di Sampdoria-Spal Gol e azioni salienti del match tra Sampdoria e Spal, valevole per la 30a giornata del ...

Serie A: Inter-Bologna 1-2

Inter-Bologna finisce 1-2 allo stadio Meazza con la squadra di Mihajlovic che vince in rimonta dopo aver chiuso il primo tempo in svantaggio nella gara valida per la 30esima giornata del campionato di ...

Gol e azioni salienti della sfida valida per la 30a giornata di Serie A 2019/20: gli highlights di Sampdoria-Spal Gol e azioni salienti del match tra Sampdoria e Spal, valevole per la 30a giornata del ...Inter-Bologna finisce 1-2 allo stadio Meazza con la squadra di Mihajlovic che vince in rimonta dopo aver chiuso il primo tempo in svantaggio nella gara valida per la 30esima giornata del campionato di ...