Harry è preoccupato: “Ha paura di non esserci quando la nonna Regina Elisabetta morira” (Di domenica 5 luglio 2020) Ci voleva la California perché si rendesse conto di una cosa del genere? Evidentemente sì. “Harry si è reso conto che il padre Carlo e la nonna Regina Elisabetta II non ci saranno per sempre“, si legge nel libro Royals At War: The Inside Story of Harry and Meghan’s Shocking Split with the House of Windsor, di Andy Tillett and Dylan Howard. Questo pensiero sarebbe una preoccupazione costante per Harry: “Ha paura di non esserci quando la nonna morirà“, scrivono i due autori. paura che è diventata concreta quando il padre è risultato positivo al coronavirus e lui si trovava dall’altra parte dell’oceano. Intanto, alcuni tabloid fanno notare come Harry sia solo e spaesato in una Los Angeles invece perfetta per Meghan e per le sue ambizioni cinematografiche. L'articolo Harry è preoccupato: “Ha ... Leggi su ilfattoquotidiano

rob_BlackWidow : al secondo, preoccupato dal fatto che Harry non rispondesse alle sue lettere, prende la Ford Anglia volante del pad… - moonylvpin_ : Vediamo la capacità di Remus di capire i suoi sbagli e non portare rancore mai (che poi in questo caso non ce n'era… - moonylvpin_ : Una cosa che voglio far notare è come si comporta lui dopo la missione dei 7 Harry, quando Tonks torna in ritardo,… - Gioo_Gioo00 : Comunque ogni volta che penso a Hagrid io non ce la faccio, ha fatto di tutto per Harry e per i suoi amici, è stata… -

Ultime Notizie dalla rete : Harry preoccupato Harry è preoccupato: “Ha paura di non esserci quando la nonna Regina Elisabetta morira” Il Fatto Quotidiano Meghan Markle sola contro la stampa ne ha per tutti e in tribunale accusa (pure) la famiglia reale

Meghan e Harry hanno parlato di accanimento mediatico senza troppi giri di parole e annoverandolo tra i motivi principali che li hanno portati a prendere una decisione drastica come la #megxit. Da qua ...

Kate Middleton «molto preoccupata» per il figlio George: la difficile decisione da prendere

Kate Middleton, la difficile decisione per il figlio George: «È molto preoccupata». I duchi di Cambridge sono molto attenti all'educazione dei figli, ma anche al loro benessere mentale. È per questo m ...

Meghan e Harry hanno parlato di accanimento mediatico senza troppi giri di parole e annoverandolo tra i motivi principali che li hanno portati a prendere una decisione drastica come la #megxit. Da qua ...Kate Middleton, la difficile decisione per il figlio George: «È molto preoccupata». I duchi di Cambridge sono molto attenti all'educazione dei figli, ma anche al loro benessere mentale. È per questo m ...