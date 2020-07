Genoa, Nicola: «Otto partite per restare in Serie A» (Di domenica 5 luglio 2020) Davide Nicola ha commentato il pareggio ottenuto contro l’Udinese: le parole dell’allenatore del Genoa Davide Nicola, allenatore del Genoa, ha parlato ai microfoni di Sky Sport della sfida contro l’Udinese. PRESTAZIONE – «Era una partita importante, sapevo che non sarebbe stato facile. L’Udinese è una squadra fisica e in un buon momento. Noi iniziamo a capire che bisogna lottare fino alla fine». DIFESA – «Sicuramente in questo momento facciamo fatica. È stata una partita abbastanza contratta. Abbiamo cercato di non dare troppi punti di riferimento. Giocare ogni tre giorni non è facile, dopo quattro partite si inizia ad accusare la stanchezza. Non sono d’accordo sulle partite da dentro o fuori, noi abbiamo Otto gare per poterci salvare». SALVEZZA – «È una riflessione interessante, ... Leggi su calcionews24

