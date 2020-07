Formula 1, tutta la delusione di Max Verstappen: “non avrei potuto vincere. Il guasto? Ho perso potenza” (Di domenica 5 luglio 2020) La prima gara non è andata come si sarebbe aspettato Max Verstappen, l’olandese infatti è stato costretto al ritiro dopo pochi giri, tornando mestamente ai box per colpa di un problema elettrico. Peter Fox/Getty ImagesUn colpo durissimo da incassare per l’olandese, apparso molto deluso nel post gara: “ho iniziato a perdere potenza e non ho capito perché, si è inserito l’anti-stallo per un motivo che disconosco. Dovremo analizzare i dati, non sono ancora andato a parlare con la squadra. Sono convinto che si scoprirà cosa è successo, ma sicuramente non è il modo migliore per cominciare l’anno. Onestamente non credo ci fossero le possibilità di vincere, abbiamo visto che Valtteri era molto veloce e io mi stavo concentrando sul mio passo-gara. Penso che sarei salito facilmente sul podio, ma quando ... Leggi su sportfair

