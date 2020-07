Bossi: ospedale Varese, sue condizioni restano buone (Di domenica 5 luglio 2020) Milano, 5 lug. (Adnkronos) - Umberto Bossi resta ricoverato nel reparto di Gastroenterologia dell'ospedale di Circolo di Varese. "Le sue condizioni restano buone, confermate anche dagli esami a cui è stato sottoposto", riporta il bollettino dell'ospedale. "Sono comunque in programma ulteriori accertamenti che consentiranno di completare il quadro clinico". Leggi su iltempo

