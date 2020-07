BOOSTA 9 agosto a Codroipo con il tour “BOOSTOLOGY” (Di domenica 5 luglio 2020) A partire da giovedì 9 luglio BOOSTA, tastierista e co-fondatore dei Subsonica, torna live sui palchi di prestigiose location italiane con il tour “BOOSTOLOGY”, un concerto passeggiato che percorre i sentieri meno battuti della musica contemporanea del ‘900 e le pietre miliari del proprio repertorio pianistico fino a svelare alcune sue composizioni inedite, di prossima uscita. Inoltre, venerdì 17 luglio, BOOSTA sarà protagonista di un evento al Castello Sforzesco di Milano (Piazza Castello – apertura porte 21.30), suggestiva cornice in cui lo scorso novembre ha presentato il progetto da solista “R-Nascimento”. Se esiste una colonna sonora dei pensieri di ognuno nell’estate più strana del secolo, un artista come BOOSTA sa ... Leggi su udine20

