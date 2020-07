Bentornata Formula 1: in Austria emozioni e sorprese a non finire (Di domenica 5 luglio 2020) Un esordio spettacolare ed emozionante, ma realmente avevamo dubbi riguardo ciò? La Formula 1 riparte riscoprendo le emozioni dei sorpassi, la tensione dei sorpassi e la sorpresa di un podio davvero poco pronosticabile alla vigilia. La Mercedes vince ma solo con Valtteri Bottas perché il campione del mondo Lewis Hamilton incappa in una giornata no e con le sue mani cestina un podio assicurato a favore di un incredibile Charles Leclerc (2°) e di un pazzesco Lando Norris (3°). Pochi gli aggettivi rimasti per cercare di spiegare quanto la F1 sia tornata prepotentemente nelle televisioni di tutti gli appassionati con una gara davvero spettacolare. Safety car, incidenti, problemi tecnici: un mix di eventi che hanno permesso ai tanti ferraristi, delusi dopo la qualifica di ieri, di esultare di fronte alla rimonta da urlo di Leclerc che nei giri finali in un sol boccone ... Leggi su sportface

ilfoglio_it : Bentornata Formula 1! Al Gp d'Austria podio inaspettato per #Leclerc dopo una gara in cui succede di tutto. I punti… - sportface2016 : Bentornata #F1 | All'#AustrianGP emozioni e sorprese a non finire - RaffaelePizzati : RT @ilfoglio_it: Bentornata Formula 1! Al Gp d'Austria podio inaspettato per #Leclerc dopo una gara in cui succede di tutto. I punti si fan… - matteomatzuzzi : RT @ilfoglio_it: Bentornata Formula 1! Al Gp d'Austria podio inaspettato per #Leclerc dopo una gara in cui succede di tutto. I punti si fan… - Sammax883B : @FedericaMasolin Complimenti a te e al mulettista @davidevalsecchi e bentornata alla Formula 1!! :-) #SkyMotori -