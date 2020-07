Bar e ristoranti in crisi, fatturati dimezzati per un’impresa su tre (Di domenica 5 luglio 2020) Che la ripresa sarebbe stata lunga e difficile era una previsione fin troppo facile. Nonostante la fine del lockdown, infatti, bar e ristoranti continuano a far (molta) fatica, soprattutto nelle mete turistiche, nei centri cittadini e nei quartieri ad alta densità di uffici. SMART WORKING E CROLLO TURISMO, DOPPIO COLPO DA KO – Un’impresa su tre registra un calo di oltre la metà del fatturato, e il 21,8% – oltre due attività su dieci – temono la chiusura. Se la situazione dovesse continuare, l’87,5% degli intervistati valuterà di ridurre i dipendenti definitivamente. È quanto emerge da un sondaggio condotto tra circa 300 imprese associate a Fiepet, la federazione italiana dei pubblici esercizi aderente a Confesercenti. Impressionante lo svuotamento delle città: quest’estate, ... Leggi su quifinanza

