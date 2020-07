Atletica, Edoardo Scotti fa 21″28 nei 200 metri (Di domenica 5 luglio 2020) A Vittorio Veneto in occasione della seconda giornata del primo meeting nazionale ATL-Etica Edoardo Scotti, campione europeo under 20 dei 400, domina la scena nei 200 metri firmando un interessante 21″28. “Una prova discreta – ha commentato Scotti – mi aspettavo un risultato cronometrico migliore, ma mi sono sentito i quadricipiti pesanti. Il prossimo impegno sarà a Savona il 16 luglio, dove correrò i 400. Quest’anno punto a diventare più veloce“. Seconda Larissa Iapichino nei 150 con un crono in 18″36 alle spalle di Elisa Visentin: “Non mi aspettavo nulla di particolare – spiega Larissa -. C’era solo il desiderio di effettuare un test di velocità su una distanza per me quasi completamente nuova, perché ora, a partire da Savona, mi attendono tre gare consecutive di lungo. Il weekend e’ ... Leggi su sportface

davide_vigano : RT @atleticaitalia: #atletica la seconda giornata del meeting di Vittorio Veneto si apre con il #record personale di Edoardo Scotti ????? ne… - xxmaraurdersmap : RT @atleticaitalia: #atletica la seconda giornata del meeting di Vittorio Veneto si apre con il #record personale di Edoardo Scotti ????? ne… - MitinAtletismo : RT @atleticaitalia: #atletica la seconda giornata del meeting di Vittorio Veneto si apre con il #record personale di Edoardo Scotti ????? ne… - atleticaitalia : #atletica la seconda giornata del meeting di Vittorio Veneto si apre con il #record personale di Edoardo Scotti… -

Ultime Notizie dalla rete : Atletica Edoardo Atletica, Edoardo Scotti fa 21"28 nei 200 metri Sportface.it Scotti avanza nei 200 a Vittorio Veneto

Il finalista mondiale della staffetta 4x400 corre in 21.28 e toglie quasi tre decimi al primato personale. Zanon 13,10 nel triplo, il martellista Lingua a 71,82 Giovani azzurri protagonisti anche nell ...

Italia 90, l’ultima estate in cui siamo stati felici

Caro Aldo, trent’ anni fa vivevamo tutti un sogno, erano le notti magiche di Italia 90. Ricordo gli odori, i sapori, i colori di quella magica estate, la famiglia e gli amici al mare tutti insieme a t ...

Il finalista mondiale della staffetta 4x400 corre in 21.28 e toglie quasi tre decimi al primato personale. Zanon 13,10 nel triplo, il martellista Lingua a 71,82 Giovani azzurri protagonisti anche nell ...Caro Aldo, trent’ anni fa vivevamo tutti un sogno, erano le notti magiche di Italia 90. Ricordo gli odori, i sapori, i colori di quella magica estate, la famiglia e gli amici al mare tutti insieme a t ...