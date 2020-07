Videogame, muore suicida a 31 anni Byron "Reckful" Bernstein, star di Twitch (Di sabato 4 luglio 2020) Era molto popolare grazie ai suoi stream di 'World of Warcraft' che gli erano valsi oltre 936.000 follower Leggi su repubblica

Lo streamer di Twitch Asmongold sulla morte del più grande campione di Worldcraft: "spero che sarà un campanello d'allarme per tutti coloro che ridicolizzano e deridono le malattie mentali". E' morto ...