Viabilità Roma Regione Lazio del 04-07-2020 ore 07:30 (Di sabato 4 luglio 2020) VIABILITÀ DEL 4 LUGLIO 2020 ORE 07.20 SIMONE PAZZAGLIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE SIMONE PAZZAGLIA TRAFFICO REGOLARE IN QUESTE ORE SU TUTTA LA RETE VIARIA REGIONALE. PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO, PER LAVORI DI MANUTENZIONE, SULLA LINEA Roma-LIDO QUESTA SERA A PARTIRE DALLE 21.30 RESTERA’ INTERROTTO IL SERVIZIO TRA ACILIA E COLOMBO, IN ALTERNATIVA SI POTRANNO UTILIZZARE I BUS 04-06 E 070. INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO RICORDIAMO CHE PERMANE L’OBBLIGO DI INDOSSARE LE MASCHERINE SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO. E’ TUTTO PER IL MOMENTO, A PIU’ TARDI CON NUOVI AGGOIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOIBLITA’, CHIUDIAMO CON UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ ... Leggi su romadailynews

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 04-07-2020 ore 07:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 03-07-2020 ore 20:30: VIABILITÀ DEL 3 LUGLIO 2020 ORE 20… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 03-07-2020 ore 20:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 03-07-2020 ore 19:45: VIABILITÀ DEL 3 LUGLIO 2020 ORE 19… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 03-07-2020 ore 19:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Coronavirus, primi due casi a Roma. Veneto: attivi protocolli di sicurezza - TGR Veneto TGR – Rai