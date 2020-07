Stasera in Tv domenica 5 luglio 2020 – I programmi in onda (Di domenica 5 luglio 2020) Stasera in Tv domenica 5 luglio. Rai1 trasmette le repliche della prima serie Non dirlo al mio capo, con Vanessa Incontrada. Su Canale 5 invece torna in onda la seconda stagione di Rosy Abate. Stasera in Tv domenica 5 luglio 2020 programmi reti generaliste Su Raiuno, alle 21.25, la fiction Non dirlo al mio capo. Due episodi. Il primo s’intitola: “Fidarsi… è bene?”. Fabrizio (Andrea Bosca) accetta l’aiuto di Enrico (Lino Guanciale) dopo un diverbio con il padre, ma è costretto a rivelare dei segreti di cui Lisa (Vanessa Incontrada) è all’ oscuro. Intanto Mia (Ludovica Coscione) pensa al ragazzo conosciuto in piscina. A seguire, “La forza della debolezza”. Enrico si comporta come se il bacio con Lisa non abbia significato nulla. Lisa scopre che Enrico ha preso come cliente Rocco, ... Leggi su maridacaterini

Ultime Notizie dalla rete : Stasera domenica Guida Tv domenica 5 luglio 2020 Dituttounpop ShorTS 2020 – Domenica 5 luglio si parte con Science&Society

Secondo giorno di ShorTS International Film Festival, la manifestazione cinematografica triestina quest’anno in programma online fino al 12 luglio 2020; a questo link il calendario di tutte le attivit ...

Ossessione omicida il thriller stasera domenica 5 luglio su Rai 4 con Idris Elba e Traji P. Henson

Adrenalina pura scorre stasera su Rai 4 con il thriller Ossessione Omicida (No Good Deed) in onda domenica 5 luglio alle 21:20. Il thriller è diretto da un professionista della serialità come Sam Mill ...

