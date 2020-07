Spotify Premium Duo: perché attivarlo? (Di sabato 4 luglio 2020) Spotify Premium Duo, è il nuovo abbonamento disponibile dedicato alle coppie e dall’inizio di luglio, disponibile anche in Italia. Si tratta di un piano esclusivo che, come dice il nome stesso, si utilizza in due. Si può sottoscrivere questo abbonamento sia se si è già iscritti come utenti Premium, sia ex novo. Nel primo caso, basta loggarsi con il proprio account Premium base, e trasformarlo in un Premium Duo. Se invece non si è iscritti a Spotify o si ha un piano free, possiamo sottoscriverlo da zero. Cos’è Spotify Premium Duo Premium Duo è un piano unico per due utenti che vivono nella stessa abitazione. Il costo mensile è di €12,99. In pratica è un doppio abbonamento Premium con tutti i suoi vantaggi: è possibile quindi ascoltare musica senza pubblicità, con skip illimitati e ... Leggi su quotidianpost

