Serie A: rigori a favore e contro, ecco la classifica (Di sabato 4 luglio 2020) La classifica dei rigori assegnati nel campionato di Serie A. I numeri completi dei tiri dal dischetto battuti da ogni squadra e la graduatoria dei penalty fronteggiati da ciascun club. Nella stagione 2016/2017 Roma e Lazio sono i club che hanno ricevuto più rigori a favore, ben quattordici a testa in 38 giornate. La formazione meno fortunata, con ben 0911 penalty contro, è stata il Cagliari. Nella stagione 2017/2018 è ancora la Lazio ad aver ottenuto il maggior numero di rigori a favore, ben 11, otto dei quali realizzati. Il Benevento ha chiuso invece in testa la classifica dei penalty a sfavore, 13. ecco la classifica, aggiornata in tempo reale, dei calci di rigore assegnati nella stagione 2019/2020 (tra parentesi i penalty trasformati). rigori A favore Lazio 15 (12) Genoa 13 (10) Lecce 11 (9) Juventus 10 (10) Sampdoria 10 (9) Roma 9 (7) Inter 9 ... Leggi su sportface

