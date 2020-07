Orlando Bloom papà in attesa: "Non vedo l'ora di svegliarmi di notte per allattare la bambina" (Di sabato 4 luglio 2020) Orlando Bloom ha svelato come sta affrontando l'attesa del momento in cui sarà nuovamente papà, questa volta di una bambina. Orlando Bloom e Katy Perry stanno per diventare genitori e l'attore ha parlato della sua attesa per la nascita della bambina, esprimendo il proprio entusiasmo per il lieto evento e svelando cosa sta aspettando con maggior entusiasmo. L'attore, durante la promozione di The Outpost, ha rilasciato un'intervista a Good Morning America e ha accennato anche all'esperienza di diventare nuovamente padre. Parlando dell'arrivo di sua figlia, Orlando Bloom ha sottolineato: "Sono eccitato, è un momento meraviglioso quando un angelo compare sul pianeta, ovvero quello che si prova quando si diventa genitori". L'attore ha proseguito dichiarando che aspetta "i momenti tranquilli a ... Leggi su movieplayer

