Non sono una bufala i casi di peste nera in Mongolia ma circoscritti (Di sabato 4 luglio 2020) Non è possibile certo definire una bufala i casi di peste nera in Mongolia, perché purtroppo reali. Va detto però che, almeno al momento di questa pubblicazione, i contagi sono davvero limitati e dunque la situazione è decisamente sotto controllo. Le prime informazioni relative ai casi di peste nera in Mongolia sono giunte dalla fonte Moscow Times. La regione interessata dai contagi è quella di Khovd che confina, a occidente, proprio con la Russia. Chi sono le persone risultate positive? Per il momento solo due, ossia un ventisettenne e una giovane donna dall'età non meglio precisata. Il centro nazionale della Mongolia per la malattia zoonotica (Nczd) ha dunque disposto la quarantena per il capoluogo di provincia della regione. Questa si trova a circa 500 chilometri a sud rispetto alle repubbliche siberiane meridionali di Tyva e ...

AlbertoBagnai : Quelli che guidavano col cappello sono stati sostituiti da quelli che guidano con la mascherina. Questi ultimi sono… - giorgio_gori : Sono 171 i medici di base e 14 i farmacisti morti a causa del Covid. Le assicurazioni non intendono però pagare alc… - EnricoLetta : Gli Spagnoli hanno dubbi nell’usarlo perché hanno alternative valide e sui mercati possono ottenere denaro a tassi… - BisonSabrina : RT @darlo_chris: Quante prossime volte che non sono mai tornate. - SaremmoF : @EsteriLega il recovery found avrá giustamente come condizioni di non sprecare i soldi,di non buttarli via in quote… -

Insomma, meglio essere prudenti perché alcuni nodi restano sul tappeto, e a scioglierli non sembra sia bastato il “rinnovo” dell’accordo politico ad opera del premier Giuseppe Conte e del segretario P ...

Mezzi di trasporto, nuova ordinanza. Terminano le limitazioni, tutti i posti potranno essere occupati

La nuova ordinanza del Presidente della Regione Nello Musumeci, elimina il distanziamento sociale su tutti i mezzi di trasporto, che potranno viaggiare a pieno carico, occupando tutti i posti disponib ...

