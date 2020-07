Melissa Satta mamma al mare: il suo fisico è perfetto (Di sabato 4 luglio 2020) Melissa Satta, si gode l’estate con il suo unico figlio, Maddox Prince, che ora ha sei anni. Al mare, lei è una dea con il costume rosso Melissa Satta (Instagram screenshot)Melissa Satta è senza ombra di dubbio, una delle più belle donne italiane, per quanto riguarda il mondo dello spettacolo dei giorni nostri. Ormai la sua bellezza non fa più notizia, ed infatti non si sorprenderanno i fan, nel vedere l’ennesima foto in costume, dove lei è perfetta. Nell’ultimo post, Melissa si concede due scatti molto simili tra loro, dove per motivi pubblicitari, mostra la protezione che spalmerà sul corpo del figlio di sei anni, avuto dall’attaccante, Kevin Prince Boateng, Maddox Prince. Melissa Satta versione estiva con il figlio: fisico da urlo! Melissa Satta (Instagram screenshot)La meravigliosa showgirl e modella ... Leggi su chenews

Mediagol : #Video, STAR WAGS: la sorpresa di Boateng a Melissa Satta, sexy scatti di Federica Nargi. Wanda Nara...… - VanityFairIt : L'ex velina è tornata a «casa», pronta a iniziare le vacanze con Maddox e il marito Kevin Prince Boateng. Tutte le… - tempoweb : Il bikini di Melissa Satta fa lo show in Sardegna. Il dettaglio che non sfugge ai fan #melissasatta #sardegna… - giuuk : Melissa Satta: il tris di foto dalla Sardegna stupisce i fan - infoitcultura : Melissa Satta, tripletta sexy: cosa spunta lì sotto? Le foto in bikini (da urlo) -

Ultime Notizie dalla rete : Melissa Satta Melissa Satta, l’estate si fa calda: in costume infiamma il web – FOTO Yeslife Temptation Island 2020, fidanzata “sogna” Sammy Hassan tentatore: cosa non va nella coppia

Temptation Island 2020 con la sua prima puntata ha già regalato i primi colpi di scena e momenti di squisito trash che noi tutti attendavamo da mesi. Una fidanzata in particolare, Annamaria, sta tenta ...

Social Vip: sguardi magnetici, bikini mozzafiato e incastri perfetti

Torna l’appuntamento con la rubrica del Secolo XIX che ogni settimana raccoglie le immagini pubblicate sui social network dai personaggi famosi Genova - Ormai manca poco. Giorgia Palmas e Filippo Magn ...

Temptation Island 2020 con la sua prima puntata ha già regalato i primi colpi di scena e momenti di squisito trash che noi tutti attendavamo da mesi. Una fidanzata in particolare, Annamaria, sta tenta ...Torna l’appuntamento con la rubrica del Secolo XIX che ogni settimana raccoglie le immagini pubblicate sui social network dai personaggi famosi Genova - Ormai manca poco. Giorgia Palmas e Filippo Magn ...