Lecce, Liverani: «Vogliamo fare qualcosa di straordinario» (Di sabato 4 luglio 2020) Fabio Liverani ha commentato la sconfitta subita contro il Sassuolo: le dichiarazioni del tecnico del Lecce Fabio Liverani, allenatore del Lecce, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la sconfitta subita contro il Sassuolo. SCONFITTA – «Purtroppo è un momento così per i ragazzi, mi dispiace molto ed obiettivamente nei gol ci sono state delle ingenuità. Con una carambola prendiamo il 3-2 in contropiede, questo è un dispiacere grande perché hanno fatto una buona gara contro una squadra forte. Oggi hanno fatto un’ottima partita, sono vivi E il nostro pensiero è quello di recuperare qualche giocatore e speriamo di fare qualche ingenuità in meno che ci stanno costando tantissimo. Le difficoltà purtroppo sono più ampie di quelle che ci aspettavamo, quando la squadra è viva io ho grande ... Leggi su calcionews24

