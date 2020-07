Lady Diana, profezia sulla morte: “Diceva l’avrebbero uccisa…” (Di sabato 4 luglio 2020) Spunta l’indiscrezione secondo cui Lady Diana aveva paura che venisse uccisa da qualcuno. Come una profezia, l’amico riporta le sue parole avvolgono ancora di più nel mistero la tragica scomparsa della moglie di Carlo. Secondo quello che emerso, infatti, la Principessa del Popolo era convinta che da lì a poco sarebbe morta: una profezia o la consapevolezza che qualcuno attentava alla sua vita? Lady Diana e le parole sulla morte che gettano il dubbio Per anni ed anni la Famiglia Reale è stata incolpata dai media e dall’opinione pubblica di essere responsabile della morte di Lady Diana. Così il tragico incidente d’auto in cui l’ex moglie di Carlo è rimasta uccisa, a molti è apparso qualcosa di più di un semplice incidente. Ma è davvero così? Ogni tanto le teorie che parlano di omicidi e ... Leggi su velvetgossip

