La rivincita del ragioniere (Di sabato 4 luglio 2020) Orgoglioso del mio diploma di ragioniere, e in virtù dei primi vent’anni di Dagospia, sono stato invitato lo scorso 19 giugno dall’Università Luiss di Roma a tenere una cosiddetta lectio. Ho pensato bene di gonfiare la loro sapienza con il seguente tema: perché gli anni dell’università non servono a un cazzo… Ho iniziato pompando vaselina: «Il web è diventato il nuovo sistema nervoso del mondo». Finita la vaselina, è partita la rivincita del ragioniere: «Cari ragazzi, non perdete tempo a domandarvi che tipo di sapienza universitaria ha partorito le utopie di Steve Jobs (Apple), le visioni di Bill Gates (Microsoft), il marketing di Jeff Bezos (Amazon), le idee di Mark Zuckerberg (Facebook), gli algoritmi di Larry Page e Sergey Brin (Google), chiedetevi piuttosto che tipo di mente ha generato uno strumento come Facebook e Google. Nessuno degli attuali padroni del mondo ha conseguito una laurea a Stanford o un master ad Harvard e atenei limitrofi». Come siamo passati dai Rockefeller di ieri ai Jeff Bezos di oggi, un tipino che vendeva cheeseburger nei McDonald’s? Come sono arrivati ’sti «strafattoni», senza titoli scolastici e senza titoli in Borsa, al potere globale? Leggi su vanityfair

"Nessuno degli attuali padroni del mondo ha conseguito una laurea a Stanford o un master ad Harvard e atenei limitrofi. Come sono arrivati, quindi, al potere globale?" Un nuovo capitolo della rubrica ...

