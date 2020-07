La legge contro l’omotransfobia è necessaria, lasciamone le donne fuori (Di sabato 4 luglio 2020) È da tempo che il Parlamento cerca di approvare una legge che punisca il reato di omotransfobia, cioè comportamenti di propaganda negativa, di discriminazione, di istigazione alla violenza e di aggressione compiuti contro persone omosessuali, lesbiche o transessuali. Dopo i tentativi fatti nella passata legislatura, ora, come sappiamo, sono in discussione alla Camera diversi testi di legge, tra cui la proposta di mediazione del relatore Alessandro Zan (Pd) che estende la legge Mancino-Reale in materia di circostanze aggravanti, di propaganda e istigazione alla violenza già previste per la discriminazione razziale, etnica e religiosa anche a quella compiuta sulla base “del sesso, dell’orientamento sessuale o sull’identità di genere”. Sono assolutamente convinta che questa sia un’occasione preziosa, da non perdere, per inserire ... Leggi su huffingtonpost

