Irpinia, ancora un terremoto: continua lo sciame sismico, i dettagli (Di sabato 4 luglio 2020) ancora una scossa di terremoto in Irpinia: continua lo sciame sismico che sta interessando la zona già devastata dal sisma del 1980 continua lo sciame sismico che sta attraversando la bassa Irpinia. Nuova scossa di terremoto è tata registrata a Sant’Angelo dei Lombardi, nella provincia di Avellino. Di magnitudo 2.6 della scala Richter, si è avvertito alle 14.34, come registrato dall’INGV. Si tratta soltanto dell’ultima di una serie di lievi scosse che da ieri imperversano nella zona: la più forte, di intensità 2.9, è stata registrata ieri pomeriggio, ma non è stata l’unica. Ben sei di intensità superiore a 2.0 sono stata colte dai sismografi. Lo sciame ha avuto inizio alle 11.30 di ieri con un terremoto, sempre in Irpinia, di magnitudo 2.2, poi una sequenza ravvicinata di altre due scosse ed altri due ... Leggi su bloglive

