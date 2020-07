In divisa nazista Gabrio Vaccarin, consigliere comunale di Fratelli d’Italia in Friuli (Di sabato 4 luglio 2020) Vestito da Ss e con il ritratto di Hitler sullo sfondo: la foto in rete. Il coordinatore regionale del partito, Rizzetto: “Ingiustificabile, prenderò subito provvedimenti” Leggi su lastampa

LaStampa : In divisa nazista Gabrio Vaccarin, consigliere comunale di Fratelli d’Italia in Friuli - fattoquotidiano : Gabrio Vaccarin, il consigliere comunale di Fratelli d’Italia con la divisa da nazista - GassmanGassmann : Il sempre simpatico consigliere comunale Gabrio Vaccarin,con la sua bella divisa nazista. #brllepersoncine - ildelfinogiulio : RT @BiancaTonelloA: Coglioni ne abbiamo??? In divisa nazista consigliere comunale di Fratelli d’Italia in Friuli - vivranda : RT @creuscher: Una vergogna. E poi magari inveisce contro la Germania, colpevole di tutti i guai italiani, questa volta anche perché in Ger… -