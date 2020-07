Il Sassuolo la spunta nel finale, battuto il Lecce 4-2 (Di sabato 4 luglio 2020) REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – Al Mapei Stadium il Sassuolo travolge il Lecce per 4-2 e conferma l’ottimo periodo di forma. Le reti di Caputo, Berardi, Boga e Muldur decidono la sfida contro gli uomini di Liverani che, reduci dallo scontro diretto perso contro la Sampdoria, collezionano la sesta sconfitta consecutiva con 25 gol subiti. Il Lecce resta ancorato a quota 25 punti e si complica la corsa alla salvezza, mentre il Sassuolo sale a 40 punti, a sole tre lunghezze dal settimo posto, e inizia a sperare sul serio nella possibile qualificazione europea. Neroverdi che partono subito con il piede sull’acceleratore e Caputo ci mette solo cinque minuti a sbloccare il risultato: lancio in profondità di Locatelli alla ricerca del bomber del Sassuolo che si infila in mezzo a Lucioni e Paz e scavalca Gabriel con un delizioso pallonetto, realizzando la quindicesima rete ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Il Sassuolo la spunta nel finale, battuto il Lecce 4-2 - nestquotidiano : Il Sassuolo la spunta nel finale, battuto il Lecce 4-2 - Notiziedi_it : Il Sassuolo la spunta nel finale, il Lecce si arrende 4-2 - Italpress : Il Sassuolo la spunta nel finale, il Lecce si arrende 4-2 -

Ultime Notizie dalla rete : Sassuolo spunta Il Sassuolo la spunta nel finale, battuto il Lecce 4-2 - Ildenaro.it Il Denaro Il Sassuolo la spunta nel finale, battuto il Lecce 4-2

REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – Al Mapei Stadium il Sassuolo travolge il Lecce per 4-2 e conferma l’ottimo periodo di forma. Le reti di Caputo, Berardi, Boga e Muldur decidono la sfida contro gli uomini d ...

Per la difesa è ancora notte fonda, Mancosu è sempre implacabile: le pagelle di Sassuolo-Lecce

Gabriel voto 6: pronti via ed una grave indecisione difensiva consente a Caputo di trafiggerlo con un comodo pallonetto. Pochi minuti più tardi con un grande intervento di puro istinto su Ferrari evit ...

REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – Al Mapei Stadium il Sassuolo travolge il Lecce per 4-2 e conferma l’ottimo periodo di forma. Le reti di Caputo, Berardi, Boga e Muldur decidono la sfida contro gli uomini d ...Gabriel voto 6: pronti via ed una grave indecisione difensiva consente a Caputo di trafiggerlo con un comodo pallonetto. Pochi minuti più tardi con un grande intervento di puro istinto su Ferrari evit ...