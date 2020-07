Il Milan di Zlatan ferma la Lazio: l’Olimpico biancoceleste espugnato per la prima volta (Di sabato 4 luglio 2020) Zlatan Ibrahimovic torna in campo, segna su rigore, non è in condizione ma c’è. E stando a quanto i calciatori del Milan ripetono da gennaio per rivoltare come un calzino il carattere della squadra di Pioli sembra davvero bastare solo la presenza in campo del fuoriclasse svedese. Lo dimostra la straordinaria prestazione all’Olimpico del Milan che contro la Lazio riesce a compiere un’impresa unica in questo campionato: vincere nell’Olimpico a tinte biancoceleste. E lo fa col risultato netto di 3-0, che sta persino stretto agli uomini di Pioli poco freddi sotto porta in un paio di occasioni con Theo Hernandez. Ma lo fa soprattutto con alcuni degli uomini più in forma a testimonianza che la vera eccezione del momento stagionale del Milan era la partita contro la Spal e non lo scontro diretto contro la Roma. Ne è testimone la prova di ... Leggi su sportface

