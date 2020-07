Formula 1, GP d’Austria: dove vederlo in tv e la griglia di partenza (Di sabato 4 luglio 2020) Formula 1, GP d’Austria: ecco dove vedere in tv e in streaming il primo Gran Premio della stagione di F1. La griglia di partenza Domani ci sarà il tanto atteso Gran Premio d’Austria della, prima gara stagionale del campionato Mondiale di Formula 1 partito in ritardo a causa della pandemia di coronavirus. Purtroppo sarà un Gran Premio deserto senza i tanti appassionati come non si era mai visto prima, ma il covid 19 è ancora tra noi e dobbiamo resistere ancora per un po’. La gara di domani 5 luglio partirà alle ore 15.10 italiane e sarà visibile su Sky Sport Formula 1 e Sky Sport uno (canale 201). Il Gran Premio sarà visibile anche in streaming su Sky Go, mentre per chi non potrà vederla in diretta ci sarà la differita alle ore 18.00 su Tv8. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE – Morto ... Leggi su bloglive

SkySportF1 : GP d'Austria: le qualifiche in diretta live da Spielberg (Canale 207) #SkyMotori #Formula1 #F1 #AustrianGP - Corriere : F1, Gp d’Austria: pole a Bottas poi Hamilton, disastro Ferrari - SkySport : F1, la griglia di partenza del GP d'Austria - gen_napoli : RT @rtl1025: ?? #Formula1, al #GP d’Austria prima fila #Mercedes con #Bottas in pole davanti a #Hamilton e #Verstappen, male le #Ferrari ??… - UgoBaroni : RT @Motorsport_IT: #F1 | In questo fine settimana la F1 va al Red Bull Ring per il GP d'Austria. Ecco come e quando seguire la gara, ma anc… -

Ultime Notizie dalla rete : Formula d’Austria Formula E, Daniel Abt licenziato dall’Audi per il trucco alla gara virtuale. Lui: «Era solo uno scherzo» Corriere della Sera